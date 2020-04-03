Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuluyor.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuluyor.

Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen taleplerin ardından yapılan yönlendirme ile Kızılay Havza Temsilciği tarafından, ilçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalara gıda yardımlarını ulaştırılmaya başlandı.

Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen koronavirüs ile mücadele kapsamında gıda paketi desteklerine başladıklarını söyledi.

Kara gün dostu Kızılay'ın bu günlerde de halkın yanında olduğunu vurgulayan Çörekçioğlu, "Yardımsever halkımızı ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için Türk Kızılay'ın koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü gıda paketi destek çalışmalarına katkıda bulunmaya davet ediyorum. Tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA