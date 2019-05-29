Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere yardım

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 18 Mayıs'ta açılan Türk Kızılay Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle başlattığı yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahipleri ve öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Türk Kızılayı Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışın ardından 11 gün gibi kısa sürede ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin umudu olmayı başardıklarını söyledi.

İlk olarak içinde temel gıda maddelerinin yer aldığı 350 koliyi, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirten Şahin, bayrama kadar sürecek yardımlarla bu sayıyı 500'e çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Şahin, bunun yanı sıra bayramlık giysi yardımlarını da başlattıklarını ifade ederek, "Toplam 500 ihtiyaç sahibi öğrenci belirledik. Bu öğrencilerimizden 300'üne şubemizde bayramlıklarını hediye ettik. İnşallah geri kalan öğrencilerimize de elbiselerini teslim ederek bayrama mutlu girmelerini sağlayacağız." dedi.

Yatılı okulların pansiyonlarında kalan öğrenciler için iftar programları başlattıklarını kaydeden Şahin, toplam 350 öğrenciyle aynı sofrayı paylaşacaklarını söyledi.

Şahin, iftar programlarını ramazanın sonuna doğru yetim ailelerini de kapsayacak şekilde genişleteceklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aslında biz maddi imkanı olan hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü, yani aracı vazifesi görüyoruz. Bütün bu yardımlar ve iftar programlarının ana unsuru hayırsever vatandaşlarımızdır. Biz sadece hali vakti yerinde olan insanların, ihtiyaç sahiplerinin kalplerine dokunmasını istiyoruz."

Türk Kızılay yetkililerince dağıtılan gıda maddelerinin bulunduğu koliyi alan Ali Birlik, bedensel engelli olduğu için çalışamadığını belirtti.

Beş çocuk okuttuğunu anlatan Birlik, "Bir tek devletimiz bize bakıyor. Devlet de olmasa çocuklarım aç kalır. Türk Kızılay ve devletimize yardımlardan dolayı minnettarım, çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA