Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, internet ve online İngilizce seti desteği
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Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, internet ve online İngilizce seti desteği

Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, internet ve online İngilizce seti desteği
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nce bağışçıların desteğiyle temin edilen 90 tablet, bir yıllık internet ve online İngilizce eğitim seti öğrencilere teslim edildi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nce bağışçıların desteğiyle temin edilen 90 tablet, bir yıllık internet ve online İngilizce eğitim seti öğrencilere teslim edildi.

Türk Kızılay İzmir Şubesinde düzenlenen toplantıda Markalar Birliği ortaklığında gerçekleştirilen "Eğitimde İş Birliği" projesi çerçevesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunuldu.

Toplantıda konuşan şube başkanı Kerem Fahri Baykalmış, salgın sürecinde kısıtlamalar nedeniyle derslerini takip etmekte zorlanan öğrencilere teknolojik destekte bulunduklarını ifade etti.

İzmir'in farklı yerlerindeki 90 öğrenciye yardım ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Baykalmış tüm yardımların bağışçıların desteğiyle yapıldığını ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaralarına merhem olmak için herkesi bağış yapmaya çağırdıklarını belirtti.

Konuşmalardan sonra 90 öğrenci adına temsili olarak Kiraz Yeniköy İlkokulu, Buca Sevgi Ferit Akın Ortaokulu ve Konak Kemal Atatürk Ortaokulu'ndan 1'er öğrenci tablet, 1 yıllık internet ve online İngilizce setini teslim aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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