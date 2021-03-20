Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, tablet, bilgisayar ve kırtasiye seti desteği

Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, tablet, bilgisayar, kırtasiye seti, eğitim materyalleri, gıda ve giyim malzemeleri desteği sağlıyor.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir çocuğun hayatı eğitimle değişir, çocuklar okur dünya değişir" anlayışıyla eğitim alanında birçok faaliyet ve proje hayata geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde birçok alanda yardım çalışması yürüten Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayarlardan burs ve kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir alanda eğitim yardımlarını sürdürüyor.

Uzaktan eğitim sürecinde tablet ve bilgisayarları olmadığı için derslerinden geri kalan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü kampanya ile destek olan Türk Kızılay, hayırseverlerin katkılarıyla çocuklara tablet ve bilgisayar imkanı sağladı.

30 binin üzerinde otizmli, down sendromlu çocuk için özel eğitim sınıfı açıldı

Türk Kızılay'ın yürüttüğü "Sen Çok Özelsin: Özel Eğitim Sınıfları Projesi" kapsamında destek ve bakıma ihtiyacı olan 30 binin üzerinde otizmli, down sendromlu ve zihinsel engeli çocuk için devlet okullarında özel eğitim sınıfları açıldı.

Bu projeyle çocuklar, hem özel eğitime ihtiyacı olmayan akranlarıyla birlikte okula devam edebiliyor hem de eğitimlerini kolaylaştırıcı materyallere ulaşabiliyor.

"Benim Okulum Projesi" ile temel ihtiyaçları eksik olan köy okullarının fiziki ortamlarının düzeltilmesi, tamirat, tadilat ve tefrişat eksiliklerinin giderilmesi ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken öğrencilerin ayni ve nakdi ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

"81 İl 81 Anaokulu" projesiyle de gelecek nesillere vizyoner yatırımlar yapan Türk Kızılay, "Kolide Ne Var Projesi" sayesinde ise Türkiye genelindeki köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi çocuklara, eğitimlerine odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla mont, bot, kazak, pantolon gibi ayni yardımlar ulaştırıyor.

2020'de 70 bin öğrenciye burs desteği

Kovid-19 sürecinde de yardımlarını sürdüren Türk Kızılay, 2020 yılı içerisinde yaklaşık 70 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye burs, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve tablet desteğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir