Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

17.10.2019 20:33

Ordu'da, Türk Kızılay tarafından 3 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye kavurma ve kıyma dağıtımı başladı.

Türk Kızılay Ordu Şubesince, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin vekalet yoluyla verdiği kurbanlıklardan yapılan kavurma ile kıyma dağıtımı için program düzenlendi.

Şube başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Kızılay Butik'teki programda yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ının, 151 yıldır, dil, din, ırk ayrımı gözetmeden ulusal ve uluslararası alanda merhamet elini uzatan ve 2007 yılından itibaren vekaletle kurban kesimi kampanyası düzenlediğini söyledi.

Türk Kızılay'ının, 2019 yılında "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla bağış sevenlerine seslendiğini anlatan Enginyurt, "Yurt çapında 2019 yılında 181 bin hisse kurban bağışı toplandı. Bunların bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da aralarında Balkan, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 50 ülkede kesilerek yaklaşık 4,5 milyon kişiye ulaşıldı." dedi.

Enginyurt, Kızılay'ın farklı bir uygulama modeli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Konserve haline getirilen kurban etleri kuşbaşı ve kıyma olarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bir kısmı da olası afetlerde kullanılmak üzere uygun şartlarda depolanıyor. 9 Ekim tarihi itibariyle ilk etapta 26 il olmak üzere sevkiyatı yapıldı ve Ordu da bu illerden birisi oldu. Biz de Tük Kızılay Ordu Şubesi olarak bugünden itibaren bize başvurusu yapılan ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz 3 bine yakın ailemizin evine bu konserveleri ulaştıracak olmanın sevincini yaşıyoruz."

Konuşmanın ardından ihtiyaç sahiplerine kavurma ve kıyma paketleri dağıtılmaya başlandı.

Kaynak: AA