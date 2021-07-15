Türk Kızılay'dan Güney Sudan'da yetimhanedeki öğrencilere kırtasiye desteği

Türk Kızılay, Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliğinin desteğiyle temin edilen kırtasiye malzemelerini Güney Sudan'da bir yetimhanedeki öğrencilere dağıttı.

Türk Kızılay, Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliğinin desteğiyle temin edilen kırtasiye malzemelerini Güney Sudan'da bir yetimhanedeki öğrencilere dağıttı.

Türk Kızılay Güney Sudan Delegasyon Başkanı Akniyet Turganali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cuba Büyükelçiliği desteğiyle yaklaşık 80 çocuğun yaşadığı Devine Mercy Yetimhanesine 1 aylık gıda yardımı ve Kovid-19 vakalarının azalmasıyla okulların yeniden açılmasından dolayı kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.

Dağıtıma Büyükelçi Erdem Mutaf da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem