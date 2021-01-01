Türk Kızılay'dan görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı

Kastamonu'da, Türk Kızılay ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevi başındaki güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince, hava sıcaklığının eksi 2'yi gösterdiği kent merkezinde, şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında görevi başındaki polis ve bekçilere ziyaretlerde bulunuldu.

Kızılay tarafından hazırlanan çorba ve çaylar, yeni yıla girildiği saatlerde görevlilere ikram edildi.

Şube Başkanı Sabit Tavil, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk akşamda polis teşkilatı mensupları ile bir arada olduklarını söyledi.

Soğuk kış akşamında görevi başında olan görevlilerin içini ısıtmak için Kızılay olarak ikramlarda bulunduklarını belirten Tavil, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu soğuk akşamda, herkesin evinde ailesiyle birlikte vakit geçirdiği bu saatte bizim güvenliğimizi sağlayan polis teşkilatımızın yanında bulunmak istedik. Aslında burada çorbayı bahane ettik. Ailelerinden ayrı bu geceyi geçiren güvenlik görevlilerimize moral olmak istedik. Bizim de onların bir ailesi olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

Kızılay Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk ise yeni yıla girerken görevi başında olan güvenlik görevlilerinin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade ederek, "Onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla çorba hazırladık. Güvenlik noktalarını gezip sıcak çorba ikram edeceğiz. Hem içleri sınsın hem de yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor