Türk Kızılay'dan Filistin yararına kampanya
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Türk Kızılay'dan Filistin yararına kampanya

Türk Kızılay'dan Filistin yararına kampanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından hazırlanan ve düzenlenen etkinlik ile satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, Filistin'deki çocuklara ulaştırılacak.

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından hazırlanan ve düzenlenen etkinlik ile satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, Filistin'deki çocuklara ulaştırılacak.

İsrail'in, Filistin üzerindeki saldırıları devam ederken, Türkiye'den de yaraları sarmak adına çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Türk Kızılay tarafından da Filistin'de İsrail'in saldırılarından etkilenen insanlar için yardımlar sürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından hazırlanan el emeği ürünler 3 gün boyunca kurulan statta satışa sunulacak. Buradan elde edilen gelir ise Filistin'deki çocuklara gönderilecek.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Filistin'de dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, Türk Kızılay olarak kendilerinin her zaman yanında olmayha çalıştıklarını söyledi. İlk günden itibaren bölgedeki daimi delegasyon aracılığıyla yardım kampanyalarını sürdüğünü ifade eden Enginyurt, "İçinde sivil yerleşim alanları, okullar ve hastaneler gibi pek çok noktanın hedef alındığı Kudüs ve Gazze'deki kardeşlerimize yardım elini uzatarak yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu bağlamada 'Filistin yaralı, uzat elini' adıyla bir kampanya başlattık. Kampanyamıza destek olmak isteyen vatandaşlarımız FİLİSTİN" yazıp 2868'e mesaj yolladıkları takdirde 10 TL bağışta bulunabilecekler. Biz de bugün Türk Kızılay Ordu Şubesi olarak bu kampanyaya bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla buradayız. 3 gün boyunca kadın kollarımızın hazırladığı kampanya Köprübaşı mevkisinde olacak. Buradan elde edilen gelir ise Filistin'deki çocuklarımıza ulaştırılacak. Bir nebze olsun onların yaralarını sarmaya çalışacağız. Vatandaşlarımızı da buraya davet ediyoruz" dedi. - ORDU

Türk Kızılay'dan Filistin yararına kampanya
Türk Kızılay'dan Filistin yararına kampanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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