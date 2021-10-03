SAMSUN (İHA) - - Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü

SAMSUN - Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından "3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı yürüyüş, Bandırma Vapuru önünden başlayıp, Sevgi Kafe'ye kadar sürdü. Yürüyüşte ayrıca, "Bizleri değerli kılan yaptığımız iyiliklerdir" ve "Engelsiz bir dünya için yürü, iyiliğe öncü ol" yazılı pankartlar açıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "Bugün 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü. Bu günde yürüyüşün ne kadar sağlıklı ne kadar önemli bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu hepimiz biliriz ama yapmayız. Yürüyüşün önemine değinmek, insanları teşvik etmek amacıyla ve obeziteye duyarlılık yapmak aracıyla yürüyüş düzenledik. Kızılay, muhtaç ve ihtiyacı olan herkese yardıma koşan, ona imkanlarını yetiştirmeye çalışan bir kuruluştur. Dünya Yürüyüş Günü'nde obeziteye duyarlılık anlamında bir yürüyüş düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu yürüyüşten etkilenip, yürüyüş yapmalarını diliyoruz. Bugünkü yürüyüşümüz Bandırma Vapuru önünden başlayıp, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe önüne kadar devam edecek. Orada da çeşitli ikramlarımız olacak" dedi.

Yürüyüşün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar verildi.