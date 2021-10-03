Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel
Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü

- Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından "3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

SAMSUN (İHA) - - Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü

SAMSUN - Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından "3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı yürüyüş, Bandırma Vapuru önünden başlayıp, Sevgi Kafe'ye kadar sürdü. Yürüyüşte ayrıca, "Bizleri değerli kılan yaptığımız iyiliklerdir" ve "Engelsiz bir dünya için yürü, iyiliğe öncü ol" yazılı pankartlar açıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "Bugün 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü. Bu günde yürüyüşün ne kadar sağlıklı ne kadar önemli bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu hepimiz biliriz ama yapmayız. Yürüyüşün önemine değinmek, insanları teşvik etmek amacıyla ve obeziteye duyarlılık yapmak aracıyla yürüyüş düzenledik. Kızılay, muhtaç ve ihtiyacı olan herkese yardıma koşan, ona imkanlarını yetiştirmeye çalışan bir kuruluştur. Dünya Yürüyüş Günü'nde obeziteye duyarlılık anlamında bir yürüyüş düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu yürüyüşten etkilenip, yürüyüş yapmalarını diliyoruz. Bugünkü yürüyüşümüz Bandırma Vapuru önünden başlayıp, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe önüne kadar devam edecek. Orada da çeşitli ikramlarımız olacak" dedi.

Yürüyüşün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar verildi.

Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü

Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü

Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü

Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Son Dakika Haberleri
'Ağabeyimi sırtından vurmuş'

'Ağabeyimi sırtından vurmuş'

 Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Varank Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk Kızılay'dan farkındalık yürüyüşü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 17:43:14. #1.17#