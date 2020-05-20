Türk Kızılay'dan Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine destek
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Türk Kızılay'dan Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine destek

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardımda bulundu.

Türk Kızılay'dan Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine destek
20.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:42

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardımda bulundu.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay'ın toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara beslenme yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlendiğini bildirdi.

Şube Başkan Yardımcısı Hasan Hüsnü Almas ise, ramazan dolayısıyla önceden tespit edilen yoksul ailelere yardım kolileri hazırladıklarını ifade etti.

Almas, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Kızılay olarak, Diyanet Vakfı ve STK'larla Hani ilçesinde 163, Eğil ilçesinde 130 ve Hazro ilçesinde de 81 aileyi evlerinde ziyaret edip gıda kolisi, çocuk kiti, alışveriş kartları, bebek bezleri ve un torbaları ulaştırdık. Aynı zamanda bu ilçelerimizdeki mağdur ailelere 400 liralık nakit destek verildi. Afette, hastalıkta, salgında devlet ve onun kurumları, görevlendirdiği kuruluşlar bir araya gelerek zarar gören, ihtiyaç duyan bütün vatandaşlarımızın yaralarını sarmayı her zaman kendisine şiar edinmiştir."

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çelebi de, Çüngüş ilçesinde 120, Dicle ilçesinde de 130 aileyi ziyaret edip yardım yaptıklarını, 82 aileye de 400 liralık nakit destek verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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