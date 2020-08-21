Türk Kızılay'dan çölyak hastası Berfin'e doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılay'dan çölyak hastası Berfin'e doğum günü sürprizi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki çölyak hastası Berfin Dinler'e, Türk Kızılay gönüllülerince glutensiz pasta ile doğum günü sürprizi yapıldı.

Türk Kızılay'dan çölyak hastası Berfin'e doğum günü sürprizi
21.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:46

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki çölyak hastası Berfin Dinler'e, Türk Kızılay gönüllülerince glutensiz pasta ile doğum günü sürprizi yapıldı.

Türk Kızılay gönüllüleri, ilçeye bağlı Yeşilyazı köyünde ikamet eden çölyak hastası Dinler'in doğum günü olduğunu öğrenince Berfin'e sürpriz yapmak için harekete geçti.

Elazığ'da glutensiz doğum günü pastası hazırlatıp Dinler'in ailesinin yaşadığı eve gelen ekipler, burada ileride okuyup avukat olma hayali kuran Berfin'in doğum gününü kutladı.

Berfin Dinler, AA muhabirine, sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirtti.

Görevlilere teşekkür eden Dinler, "Bana bulamadığım glutensiz pastayı getirdiler. Çok mutlu oldum ve iyi ki geldiler." dedi.

Türk Kızılay gönüllüsü Ferhat Güven de kentte çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşların doğum günü pastası alacakları bir yer olmadığını söyledi.

Doğum günü pastasını bu nedenle Elazığ'dan sipariş ettiklerini ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Glutensiz pastamızı alıp kardeşimizin doğum gününü kutlamak için yollara düştük. İlimizde tespit ettiğimiz 84 vatandaşımız çölyak hastalığı ile mücadele ediyor. Bu vatandaşlarımız için bundan sonra aileleriyle bir araya gelip bu dayanışmayı büyüteceğiz. Türk Kızılay ailesi olarak her daim sahada etkin ve kararlı bir çalışma yapacağız. Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanımız Gökhan Arasan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz."

Tunceli Çölyak Platformu Sözcüsü Özlem Aygül de kentte birçok çölyak hastası çocuğun bulunduğunu ve onların mutluluğuna ortak olmak için bu tarz etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Türk Kızılay'dan çölyak hastası Berfin'e doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:46:38. #1.14#
title