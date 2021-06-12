Türk Kızılay'dan Çınar ilçesinde yaşayan dar gelirli aile yardım
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Türk Kızılay'dan Çınar ilçesinde yaşayan dar gelirli aile yardım

Türk Kızılay'dan Çınar ilçesinde yaşayan dar gelirli aile yardım
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Çınar ilçesinde yaşayan dar gelirli aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Çınar ilçesinde yaşayan dar gelirli aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

Kızılay ekibi, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Başalan Mahallesinde 2 odalı toprak evde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Hasan Buğdaycı'nın evini ziyaret etti.

Çocuklara oyuncak hediye eden ekip, aileye 2 koli gıda malzemesi, 5 paket kavurma, 2 kilogram kurban eti, hijyen seti, 4 çocuk kiti desteği sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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