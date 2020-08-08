Türk Kızılay'dan Beyrut için yardım kampanyası TÜRK Kızılay'ı, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için 'Beyrut Yaralı, Uzat Elini' çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı.

TÜRK Kızılay'ı, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için 'Beyrut Yaralı, Uzat Elini' çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ağustos Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, şehrin limanındaki bir hangarda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamada 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı anımsatıldı. Patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderildiği belirtilerek, yaraların sarılması için yardım kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Beyrut Yaralı, Uzat Elini' kampanyasına www.kizilay.org.tr web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868'e YARDIM yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor. Toplanan bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçlar karşılanacak. Lübnan'daki patlamadan etkilenenlere insani yardımlar ulaştırılmaya devam edecek" denildi.Tüm hayırseverleri Beyrut için açılan kampanyaya destek vermeye çağıran Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, "Beyrut büyük bir acı yaşadı ve halen üzerinden şokunu atamadı. Binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı, kardeşlerimizi melcesiz, desteksiz bırakmayalım" ifadesini kullandı.Öte yandan afete müdahale kapsamında; Türkiye'den şu ana kadar Lübnan Kızılhaçı'na bağışlanmak üzere kan torbası, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, vinil eldiven ve gıda kolisinden oluşan acil ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA