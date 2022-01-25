Türk Kızılay'dan Baskil'de bir yılda 1600 aileye giysi yardımı - Haberler
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Türk Kızılay'dan Baskil'de bir yılda 1600 aileye giysi yardımı

Türk Kızılay'dan Baskil'de bir yılda 1600 aileye giysi yardımı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Baskil Temsilciliği, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle Baskil ilçesinde bir yılda 1600 aileye giysi ve ayakkabı yardımı yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türk Kızılay Baskil Temsilciliği, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle Baskil ilçesinde bir yılda 1600 aileye giysi ve ayakkabı yardımı yaptı.

Türk Kızılay Baskil İlçe Koordinatörü Ramazan Kaplan, Kızılay Baskil Temsilciliğine ait giyim mağazası ve sosyal marketten bir yıl içerisinde 6 mahalle ve 60 köyde yaşayan 1600 aileye giyim ve ayakkabı yardımı yaptıklarını söyledi.

Kaplan, yardımların temininde kendilerine destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve gönüllülere teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Kızılay, Baskil, Türk, Güncel, Haber

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