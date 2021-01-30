Türk Kızılay'dan Başkan Özdemir'e bronz madalya beratı
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Türk Kızılay'dan Başkan Özdemir'e bronz madalya beratı

30.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:48
Türk Kızılay'dan Başkan Özdemir'e bronz madalya beratı

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e bronz madalya beratı verdi.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e bronz madalya beratı verdi.

Kan bağışında bulunan Özdemir, vatandaşlara kan vermeleri çağrısı yaptı.

Özellikle salgın sürecinde daha da önem arz eden kan bağışı için herkesi Ömer Halisdemir Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne davet eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Verilecek bir ünite kan sayesinde bir hayatın kurtulmasına aracı olunuyor ve bunun değeri ölçülemez. Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkemizde de kan stoklarının azaldığı yönünde sık sık açıklamalar yapılıyor. Bizler de bu çağrılara duyarsız kalmayarak kan bağışında bulunduk. Sizler de her 3 ayda bir düzenli kan bağışında bulunabilirsiniz. Paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamak, daha güzel günlere vesile olmak için Kızılay kan bağışçılarını bekliyor."

Gençoğlu, kan bağışının ardından Özdemir'e bronz madalya beratı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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