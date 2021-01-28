Son dakika haber... TEL ABYAD - Türk Kızılay'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 100 aileye insani yardım

Son dakika gelişmesine göre Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ilçesinde 100 ihtiyaç sahibi aileye hijyen seti, gıda kolisi ve battaniye yardımında bulundu.