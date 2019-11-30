Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)
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Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)

Türk Kızılayı yardım tırları Tırların yolda ilerleyişi Çadırların tırdan indirilmesi Çadırların taşınması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu.

30.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:03
Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)

yardım tırları

Tırların yolda ilerleyişi

Çadırların tırdan indirilmesi

Çadırların taşınması - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)
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