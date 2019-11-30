Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)
Türk Kızılayı yardım tırları Tırların yolda ilerleyişi Çadırların tırdan indirilmesi Çadırların taşınması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu.
30.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:03
Türk Kızılayı yardım tırları
Tırların yolda ilerleyişi
Çadırların tırdan indirilmesi
Çadırların taşınması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)