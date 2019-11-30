Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı
Ekiplerin zarar gören eve gelmeleri Zarar gören evin dışından görüntü Evin içinden görüntü Çadır malzemelerin getirilmesi Çadırın kurulması Depremzedenin konuşması Depremzedenin Anıl Kocabal ile kucaklaşması Anıl Kocabal'ın konuşması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen...
30.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:26
Ekiplerin zarar gören eve gelmeleri
Zarar gören evin dışından görüntü
Evin içinden görüntü
Çadır malzemelerin getirilmesi
Çadırın kurulması
Depremzedenin konuşması
Depremzedenin Anıl Kocabal ile kucaklaşması
Anıl Kocabal'ın konuşması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı