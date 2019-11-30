Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı
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Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı

Ekiplerin zarar gören eve gelmeleri Zarar gören evin dışından görüntü Evin içinden görüntü Çadır malzemelerin getirilmesi Çadırın kurulması Depremzedenin konuşması Depremzedenin Anıl Kocabal ile kucaklaşması Anıl Kocabal'ın konuşması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen...

30.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:26

Ekiplerin zarar gören eve gelmeleri

Zarar gören evin dışından görüntü

Evin içinden görüntü

Çadır malzemelerin getirilmesi

Çadırın kurulması

Depremzedenin konuşması

Depremzedenin Anıl Kocabal ile kucaklaşması

Anıl Kocabal'ın konuşması - Türk , Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı
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