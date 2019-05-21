Türk Kızılay'dan Arnavutluk'ta İftar Programı

Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay ve Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğinde düzenlenen yaklaşık 500 kişilik iftara, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş ve ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra'nın yanı sıra davetliler katıldı.

Büyükelçilik Müsteşarı Cengiz, burada yaptığı konuşmada, Türk kurumlarının Arnavutluk'un yanında olmayı sürdüreceğini ifade ederek, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

İftar programı kapsamında düzenlenen eğlence programında çocuklar eğlenme fırsatı buldu.

Tiran'da gün içerisinde 500 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay, yarın Burrel ve Klos şehirlerinde de 500 gıda kolisi dağıtacak.

Kaynak: AA