Türk Kızılay'dan ailelere destek
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Türk Kızılay'dan ailelere destek

Türk Kızılay Kulp Şubesi, ilk 6 ayda 237 aileye nakdi, bin 100 aileye giyim, 310 aileye gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay'dan ailelere destek
13.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:08

Türk Kızılay Kulp Şubesi, ilk 6 ayda 237 aileye nakdi, bin 100 aileye giyim, 310 aileye gıda yardımı yaptı.

Şube Başkanı Tahsin Zengin, Kulp Kızılay Şubesi Sosyal Yardımlaşma Şubesiyle koordineli çalışarak mağdur durumda olan vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Zengin, "İlçemizde maddi durumları iyi olan iş insanları, esnaf destek olmalarını talep ediyoruz. Bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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