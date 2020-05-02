Türk Kızılay'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 4 bin aileye yardım

Türk Kızılay, ramazan faaliyetleri kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil ile Bağlan vilayetinde ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ramazan kumanyası dağıttı.

Türk Kızılay, ramazan faaliyetleri kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil ile Bağlan vilayetinde ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ramazan kumanyası dağıttı.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Kızılay'ın Afganistan'da yardım faaliyetleri çerçevesinde ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ülkenin Kabil ve Bağlan vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ramazan kumanyası dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, böylece bu yardımlarla 26 bin kişiye ulaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Türk Kızılay'ın insani yardım faaliyetleriyle Afgan halkının yanında olmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA