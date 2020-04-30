Türk Kızılay'dan "acil kan ihtiyacı" çağrısı
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Türk Kızılay'dan "acil kan ihtiyacı" çağrısı

Türk Kızılay'dan
30.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:22

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan bağışlarının asgari kritik seviye olan 30 binlerin altına gerilediğini kaydetti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan bağışlarının asgari kritik seviye olan 30 binlerin altına gerilediğini kaydetti.

Kınık, Twitter hesabından "Acil kan ihtiyacı" başlığıyla yaptığı videolu paylaşımda Kızılay Kan Merkezinden vatandaşlara seslenerek, bu sefer ihtiyacın acil olduğunu, hastanelerin, hastaların günlük kan ihtiyacını karşılama noktasında sıkıntıya girdiklerini söyledi.

Kızılay'ın yılda 3 milyon ünite kan bağışı aldığını aktaran Kınık, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de 1.564 hastane var. Bu hastanelerin tamamında kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Kızılay sağlıyor. Bu çerçevede 3 bin 500 Kızılay kan çalışanı görevlerini ifa etmek için çalışıyorlar. Bugün gerek Kovid-19, gerekse ramazanın oluşturduğu ortam nedeniyle vatandaşlarımız kan bağışı noktasında tedirginlik yaşıyorlar. Günlük olarak almamız gereken 5 bin ünite civarındaki kan sayısı, şu anda 2-3 bin civarına düşmüş durumda. Kovid-19 salgınından önce 100 binli stok rakamlarıyla mart ayına girdiğimiz için ramazana kadar olan süreci stoklarımızdaki kan ile sağladık."

Kerem Kınık, bunun sadece Kızılay'ın yaşadığı bir sıkıntı olmadığını, Avrupa Kızılhaçları ile yaptıkları toplantıda da bu yönde şikayetler aldığını, bütün dünyada kan bağışlarıyla ilgili küresel bir azalmanın olduğunu vurguladı.

Kan ihtiyacının devam ettiğine dikkati çeken Kınık, her gün trafik kazası geçiren, onkolojik rahatsızlıkları bulunan ve ameliyat edilen birçok vatandaşların olduğunu, her gün kan alınıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Kan almanın 15 dakika süren basit bir işlem olduğuna işaret eden Kınık, "Bu 15 dakika süren işlem içerisinde vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etki edecek herhangi bir şey yok. Kızılay kan merkezleri hastane değil, sağlıklı insanların geldikleri, 2 saatte bir dezenfektan uygulamasıyla temizlenen hijyenik ortamlar. Kovid-19 kan yoluyla da bulaşmıyor. Yani buraya gelip kan vermek ekmek fırınına gidip pide almaktan daha güvenli. Buradaki bulaş riski herhangi bir fırın kuyruğundaki bulaş riskinden daha düşük. Dolayısıyla endişelenecek bir durum yok." diye konuştu.

"Kan bağışlarımız asgari kritik seviyenin altına düştü"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şunları kaydetti:

"Kan bağışlarımız asgari kritik seviyemiz olan 30 binlerin altına düştü. İvedi bir şekilde bunun üzerine çıkması gerekiyor. Her türlü olumsuz şartlar için kendimizi hazırlamayı severiz. Yani yaklaşık 100 bin ünite kan stoklarımızda olmalı ki, afet gibi en kötü durumlarda hazırlıklı olalım. Her gün 5 bin ünite kan toplamak zorundayız. İftar ve sahur saatlerine göre mesailerimiz yeniden şekillendi. 'kanver.org' web sitesinden hangi noktalarda kan verebileceğinize dair bilgiyi edinebilirsiniz ve randevu alabilirsiniz. İftardan sonra gece 01.00'e kadar kan bağışınızı yapabilirsiniz. Bugün sizlerden ricamız kan bağışlarına riayet etmeniz. Sağlıklı bireylerimizin endişeye kapılmadan Kızılay kan merkezlerine gelerek kan, plazma, aferez ve trombosit bağışlamaları."

18-65 yaş arası 50 kilogramın üzerinde olan her sağlıklı bireyin Kızılay'a kan bağışı yapabileceğini dile getiren Kınık, erkekler için yılda 4, kadınlar için ise yılda 3 kere kan bağışlamanın sağlık açısından önemini vurguladı.

"Sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışçıları için istisna var"

Kovid-19 salgını sürecinde ihtiyacın arttığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan nedeniyle bağışların azaldığı bu dönemde kan bağışı yapmanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Kınık, "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta kan bağışçılarımız için istisna var. Kan bağışçılarımız sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kendilerine gönderdiğimiz kısa mesajlarla arabalarına atlayarak kan bağışı noktalarına gelip kan bağışlayabilirler." dedi.

Kanın sadece bir insanın başka bir insana vermesiyle tedarik edilebildiğini, laboratuvarlarda yapılamadığını belirten Kınık, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Kan sadece eğer siz verirseniz bir hastaya ulaştırılabilir, başka bir yapım yolu yok. Sensiz olmaz kan dostum diyoruz. Bu özel bir paylaşım. Bir insan bir başka insanın elinden tutmazsa o insan uçurumdan aşağı düşüyor. Bekleyen hastalarımıza şifa olması için bu konuyla ilgili duyarlılığınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İmmün plazma bağışlarımız iyi gidiyor"

Kerem Kınık, immün plazma noktasında da bağışların devam etmesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İmmün plazma bağışlarımız iyi gidiyor. İmmün plazma noktasında yaklaşık 800 bağış aldık. Ülke genelinde 1.600 civarında hastamıza ulaştırıldı. Kovid-19 tedavi noktasında çok önemli bir silah olarak sahaya sürüldü. Geçen hafta bekleyen hasta sayısı 1.000'li rakamlardaydı, bugün 100'lü rakamların altına düştü. İmmün plazma noktasında günlük karşılayabilir duruma geldik. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gayretlerinizin de devam etmesini istirham ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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