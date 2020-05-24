Türk Kızılay'dan 65 yaş üzeri vatandaşlara Ramazan hediyesi
Türk Kızılay ekiplerinin sokaktaki yaşlı vatandaşlara ' hediye vermesi Türk Kızılay'ı Menemen Şubesi Başkanı Serkan Orun'un açıklaması İZMİR - Türk Kızılay'ı Menemen Şubesi, Ramazan Bayramında sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlara hediye dağıtımı gerçekleştirdi.
24.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:22
Türk Kızılay ekiplerinin sokaktaki yaşlı vatandaşlara ' hediye vermesi
Türk Kızılay'ı Menemen Şubesi Başkanı Serkan Orun'un açıklaması
İZMİR - Türk Kızılay'ı Menemen Şubesi, Ramazan Bayramında sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlara hediye dağıtımı gerçekleştirdi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA