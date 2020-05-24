Türk Kızılay'dan 65 yaş üzeri vatandaşlara Ramazan hediyesi
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Türk Kızılay'dan 65 yaş üzeri vatandaşlara Ramazan hediyesi

Türk Kızılay ekiplerinin sokaktaki yaşlı vatandaşlara ' hediye vermesi Türk Kızılay'ı Menemen Şubesi Başkanı Serkan Orun'un açıklaması İZMİR - Türk Kızılay'ı Menemen Şubesi, Ramazan Bayramında sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlara hediye dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay'dan 65 yaş üzeri vatandaşlara Ramazan hediyesi
24.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:22

Türk Kızılay ekiplerinin sokaktaki yaşlı vatandaşlara ' hediye vermesi

Türk Kızılay'ı Menemen Şubesi Başkanı Serkan Orun'un açıklaması

İZMİR - Türk Kızılay'ı Menemen Şubesi, Ramazan Bayramında sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlara hediye dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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