Türk Kızılay'dan 19 Mayıs filmi
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Türk Kızılay'dan 19 Mayıs filmi

Türk Kızılay gönüllüleri ve Kızılaycı gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel video hazırladı.

Türk Kızılay'dan 19 Mayıs filmi
19.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:53

Türk Kızılay gönüllüleri ve Kızılaycı gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel video hazırladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerde her zaman sahada olan Kızılay gönüllüleri ve Kızılaycı gençler, 19 Mayıs için hazırlanan videoda bir araya geldi. Kızılay gençliğini buluşturan videoda Gençlik Marşı, Türkiye il il gezilerek gönüllüler tarafından tek tek ve hep bir ağızdan okunuyor. Duyma engelliler için işaret diliyle de aktarılan Gençlik Marşı sosyal medyada da ilgi görüyor.

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere ve Türkiye'ye armağan ettiği 19 Mayıs'ı heyecan ve coşkuyla gençleri bir araya getirerek kutladıklarını belirtti.

"Kızılay gençleri görevlerinin başında"

Kınık, "150 yılı aşkın süredir milletin yanında olan Kızılayımız gençleri, gönüllüleri ve bağışçıları sayesinde ayakta kalıyor. Onlar sayesinde geleceğe umutla bakabiliyoruz. Kızılay gençleri bu zor günlerde de her zaman olduğu gibi görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.

Tamamen gönüllü olarak karşılıksız bir şekilde faaliyetlerini yürüten Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, "Bu yıl her zamankinden daha farklı, daha zor bir 19 Mayıs yaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen Genç Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız ve gençler olarak onlara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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