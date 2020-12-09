Türk Kızılay Çubuk Şubesi'nden kışlık kıyafet yardımı
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Türk Kızılay Çubuk Şubesi'nden kışlık kıyafet yardımı

09.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:23
Türk Kızılay Çubuk Şubesi'nden kışlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay Çubuk Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere kışlık elbise yardımı başlattı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere kışlık elbise yardımı başlattı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkan Yardımcısı Yaşar Tokdemir, AA muhabirine, 500 aileye yardım yapmayı planladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirten Tokdemir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 yıldır hem yazlık hem de kışlık olarak vatandaşlarımıza giysi yardımında bulunuyoruz. Amacımız ilçemizde aç ve açıkta kimsenin kalmamasıdır. Pandemi kurallarına uyarak mahalle mahalle vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyoruz. Aynı normal bir mağazada olduğu gibi vatandaşlarımız geliyor kendilerine ve çocuklarına uyan kıyafetleri beğenerek ihtiyacı kadar alıyor. Burada kışlık kıyafetler, ayakkabılar ve iç çamaşırları bulunuyor. Bunların bir kısmını genel merkezimizden bir kısmını da hem ilçemizdeki hayırsever iş insanlarından hem de ulusal markalı giysi firmalarından temin ettik. Allah onlardan razı olsun."

Kıyafetlerin tamamen yeni olduğunu kaydeden Tokdemir, kış öncesi ihtiyaç sahibi tüm ailelere yardım etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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