Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kollarından Filistinliler yararına kermes
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Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kollarından Filistinliler yararına kermes

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kollarından Filistinliler yararına kermes
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları, "Kızılay Kadınları Filistinli Yetimlere Sahip Çıkıyor" temalı kermes düzenledi.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları, "Kızılay Kadınları Filistinli Yetimlere Sahip Çıkıyor" temalı kermes düzenledi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulanan Atatürk Park'ında düzenlenen etkinlikte ev yapımı yiyecekler ile esnafın bağışladığı ürünler satıldı. Elde edilen gelirin, Filistinlilere ulaştırılacağı kaydedildi.

Kermesi ziyaret eden Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Türk Kızılay Çubuk Şubesinin ilçede yürüttüğü çalışmalarla takdir topladığını söyledi.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, Filistinlileri yalnız bırakmamak için tüm ilçe halkını düzenledikleri kampanyalara destek olmaya çağırdı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanı Filiz Nar ise kermese destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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