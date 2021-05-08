Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Koç'tan bağışçılara teşekkür

F.Bahçe'ye attığı gol sonrası yaptığı harekete tepki yağıyor: Her kuruş haram olsun

Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, ramazan ayında beklentilerinden daha fazla bağış geldiğini belirterek, tüm bağışçılarına teşekkür etti.

Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, ramazan ayında beklentilerinden daha fazla bağış geldiğini belirterek, tüm bağışçılarına teşekkür etti.

Koç, gazetecilere, ramazan boyunca aşevlerinde ve evlere yapılan servislerle 2 bin 500 kişiyle başladıkları sıcak iftarlık dağıtımını 3 bin 500 kişiye çıkarttıklarını söyledi.

Maddi imkanlı olan insanların bağışlarıyla, olmayanların da çalışmak için gönüllü olarak kendilerine yardıma koştuğunu anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Bu yıl pandemi nedeniyle bu kadar destek olacağını beklemiyorduk ancak vatandaşlarımız, esnafımız adeta hayırda birbirleriyle yarıştı. Bugüne kadar hem malzeme konusunda hem de dağıtım konusunda en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Allah razı olsun beklentilerimizin çok üzerinde yardım ve destekle karşılaştık. Biz de onlardan aldığımız destekle ilçemizde aç ve açık hiçbir ihtiyaç sabini bırakmadık. Tek tek evleri dolaşarak tüm ihtiyaç sahiplerini belirledik ve yardımlarımızı ulaştırdık."

Basının da kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Koç, "Bizlere yardımcı olan esnafımıza, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, emniyet teşkilatımıza ve tüm gönüllü kardeşlerimize Türk Kızılay camiası olarak çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner