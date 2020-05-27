Türk Kızılay, çocukların bayram sevincine ortak oldu Türk Kızılay Erenler Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla palyaço gösterileri eşliğinde çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Türk Kızılay Erenler Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla palyaço gösterileri eşliğinde çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Şubeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde düzenlenen buluşmalarla çocuklara moral verildiği, gezici araçların çocukların keyifli anlar yaşamasına vesile olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Şube Başkanı Ahmet Özgedik, Erenler sınırlarındaki mahallelerde çocukların bayram sevincine ortak olduklarını, onların yüzlerini güldürmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getiren Kızılay Sakarya İl Başkanı Zahit Tiryaki ise şunları kaydetti:

"İnsanlarımız ilk defa bu bayramda sevdiklerinden, ailelerinden uzakta ayrı kalarak bir bayram kutlamak zorunda kaldılar. Bizler de bu vesileyle halkımızın yanında olarak onları bir nebze de olsa neşelendirelim istedik. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpemesek de dağıttığımız çikolatalarla, oyuncaklarla en güzel şekilde bayramlarını kutlamaya geldik."

Kaynak: AA