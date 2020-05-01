Türk Kızılay, Coca Cola Türkiye ve Ahbap'tan yardımda iş birliği

Türk Kızılay, Coca-Cola Türkiye ve Ahbap Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hizmet veremeyen yeme içme sektöründeki 15 binden fazla çalışana yardım ulaştırmak için iş birliği yaptı.

Türk Kızılay, Coca-Cola Türkiye ve Ahbap Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hizmet veremeyen yeme içme sektöründeki 15 binden fazla çalışana yardım ulaştırmak için iş birliği yaptı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri olan yeme içme sektörünün yaşadığı sıkıntıların atlatılması amacıyla Türk Kızılay, Coca Cola Türkiye ve Ahbap Derneği çalışma başlattı.

Coca-Cola Vakfının 3 milyon liralık katkıyla desteklediği projede yeme içme sektöründe görev yapan garson, komi ve aşçı gibi 15 binden fazla çalışana, alışveriş kodlarıyla gıda yardımı yapılacak.

Ahbap Derneğinin yardımlaşma yazılımı üzerinden aldığı başvurularla oluşturulan listeleri titizlikle değerlendiren Türk Kızılay, başvuru yapanların belirttiği cep telefonlarına alışveriş kodlarının yer aldığı SMS'lerle gıda yardımlarını ulaştıracak.

Kızılay'ın gönderdiği SMS kodunu alan ihtiyaç sahipleri de belirlenen zincir marketlerden kendileri için ayrılan tutar kadar alışveriş yapabilme imkanına kavuşacak.

"İhtiyaçları arasında seçim yapma özgürlüğü vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, klasik yardım modellerinin yanı sıra bu yıl yenilikçi bir yaklaşımın daha hayata geçirildiğini aktardı.

İhtiyaç sahiplerinin faydasına olabilecek bütün iş birliklerine her zaman açık olduklarını belirten Kınık, "Bu anlamda kimin yardım ulaştırdığı değil, kaç kişiye yardım ulaştırıldığının daha önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yaptığımız iş birliğiyle hizmet veremeyen yeme içme sektöründeki iş yerlerinde çalışan 15 binden fazla kardeşimize destek olacağız. Üstelik bunu onlara ihtiyaçları arasında seçim yapma özgürlüğü vererek yapacağız. Klasik yöntemle bizlerin belirlediği gıdalardan oluşan koliler yerine onlara belirli miktarlarda harcama limitleri oluşturacağız ve yaygın zincir mağazalardan kendi ihtiyaçlarını kendileri alabilecek." ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de özellikle salgın dolayısıyla derneğe birçok meslek grubundan destek ve ihtiyaçlar için ulaşanlar olduğuna işaret ederek, bu ihtiyaçlara bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek için hem kendilerine ulaşan bağışlarla hem de çeşitli iş birlikleriyle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Levent, şunları kaydetti:

"Şu anda da Coca-Cola Türkiye ve Kızılay'ın bizlere itimadıyla yaptığımız bu iş birliği sayesinde 15 bin aileye daha ulaşacak olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Coca-Cola Türkiye, Kızılay çalışanları ve Ahbaplara bu zor zamanlarda gösterdikleri müthiş dayanışma için çok teşekkür ediyorum."

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır ise iş birlikleri sayesinde yeme içme sektörü çalışanlarına bu zor günlerde destek olmaya çalıştıklarını aktararak, "Coca-Cola Türkiye olarak içinde bulunduğumuz dönemde paydaşlarımız başta olmak üzere tüm toplumun daima yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu günleri el ele vererek ve birbirimize destek olarak atlatacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA