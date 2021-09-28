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Türk Kızılay Cizre Şubesi yönetiminden, Kaymakam Tunç'a ziyaret

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Cizre Şubesi yönetiminden, Kaymakam Tunç'a ziyaret

Türk Kızılay Cizre Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım ve beraberindeki yöneticiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

Türk Kızılay Cizre Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım ve beraberindeki yöneticiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'u ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen görüşmede Tunç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılay'ın ülkede ve dünyada yürüttüğü çalışmalarla gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Yıldırım da Tunç'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Şırnaklı kanaat önderi Arslan Tatar da Kaymakam Tunç'u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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