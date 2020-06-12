Türk Kızılay çadır üretimini salgın döneminde de sürdürüyor Türk Kızılay, doğal afetlerde insanların mağdur olmaması için Erzincan'daki atölyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de çadır üretimini sürdürüyor.

Türk Kızılay, doğal afetlerde insanların mağdur olmaması için Erzincan'daki atölyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de çadır üretimini sürdürüyor.

Yurt içi ve dışında mazlum ile mağdurun umudu olan Türk Kızılay, ihtiyaç halinde yardımların aksamaması için Kovid-19 sürecinde de salgına karşı tüm tedbirleri alarak çalışmalarına devam ediyor.

Doğal afetlerde insanların barınma sorunu yaşamaması için çalışma yapan Türk Kızılay, kentteki Çadır Üretim Atölyesi'nde 3 tip olmak üzere günde 25 çadır üretiyor.

"Yanmaz" ve "su geçirmez" özellikleriyle dikkati çeken bu çadırlar, muhtemel afet durumunda insanların aileleriyle rahat şekilde barınmaları için geniş oturma alanına sahip.

Günde 25 çadır üretiliyor

Türk Kızılay Erzincan Şube Müdürü Bekir Karakaya, AA muharibine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce kurulan fabrikanın Kovid-19 sürecinde ara vermeden üretimine devam ettiğini söyledi.

Personelin sosyal mesafe kuralına uyup gerekli tedbirleri alarak çalıştığını aktaran Karakaya, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay doğal afetlerde kullanılmak üzere çadır üretimini iki noktada yani Ankara ve Erzincan'daki atölyelerinde yapıyor. Erzincan Çadır Üretim Atölyesi'nde 2010 yılından bu yana üretim yapmaktayız. 11 personelimiz ile günlük 25 çadır üretimi yapılıyor. Çadır üretimi sonrası arkadaşlarımız afet bölgelerine giderek kurulum ile ilgili yardımcı da oluyorlar. 2010'dan bu yana 40 binin üzerinde çadır ürettik."

Kurum ve kuruluşların talebi üzerine de üretim yapılıyor

Karakaya, Türk tipi, çardak ve afet tipi olmak üzere 16,5 metrekare ebadında 3 çeşit çadır ürettiklerini anlattı.

Çadırların yanmaz ve su geçirmez özelliğe sahip olduğunu aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak 5 kişinin içerisinde kalabileceği, 16,5 metrekarelik afet tipi çadır yapıyoruz. İmal ettiğimiz ürünleri 2 tane olan 2 bin metrekarelik depomuzda muhafaza ediyoruz. Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki Türk Kızılay depolarına sevkiyatını da gerçekleştiriyoruz. İstekler, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda çadır üretimini sürdürüyoruz."

Kaynak: AA