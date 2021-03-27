Türk Kızılay Çad'da 3 su kuyusu açtı

Türk Kızılay, Çad'ın başkenti Encemine'nin banliyölerinde güneş enerjisiyle çalışan 3 su kuyusu açtı.

Türk Kızılay, Çad'ın başkenti Encemine'nin banliyölerinde güneş enerjisiyle çalışan 3 su kuyusu açtı.

Su kuyuları ve depolarının açılışı, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz, yerel yetkililer ve köylülerin katılımıyla yapıldı.

Türk Kızılayın geçen seneden bu yana açtığı 10 kuyudan yaklaşık 50 bin Çadlı istifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem