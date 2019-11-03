Türk Kızılay Bursa Şubesi’nden eğitime destek
Türk Kızılay Genel Merkez Genel Merkez Sosyal Hizmetler Direktörlüğü'nün desteği ve Türk Kızılay Bursa Şubesi koordinesi ile Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu'na kurulan özel eğitim sınıfları Orhaneli İlçesi'nde yaşayan özel gereksinimli çocukların hizmetine açıldı.
03.11.2019 12:32
Türk Kızılay Genel Merkez Genel Merkez Sosyal Hizmetler Direktörlüğü'nün desteği ve Türk Kızılay Bursa Şubesi koordinesi ile Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu'na kurulan özel eğitim sınıfları Orhaneli İlçesi'nde yaşayan özel gereksinimli çocukların hizmetine açıldı.
Kaynak: Dunya.com