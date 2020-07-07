Türk Kızılay Bursa Şubesi bu yıl da kurban bereketini yaşatacak
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Türk Kızılay Bursa Şubesi bu yıl da kurban bereketini yaşatacak

Türk Kızılay Bursa Şubesi önümüzdeki Kurban Bayramı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi bu yıl da kurban bereketini yaşatacak
07.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:13

Türk Kızılay Bursa Şubesi önümüzdeki Kurban Bayramı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz ramazan ayı ve pandemi ile mücadele sürecinin ilk günlerinden itibaren sahalarda olan Türk Kızılay Bursa Şubesi, yaklaşan Kurban Bayramı için de çalışmalarını başlattı. Kurban vekalet bedellerinin açıklanması ile birlikte duyurulara ve bağış kabullerine başlayan Türk Kızılay Bursa Şubesi, bu bayramda da hayırseverlerin destekleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecek.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı'nın bereketini bu yılda yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde paylaşarak, her kesimden insana bayramı bayram gibi yaşatmaya çalışacaklarını belirtti. Davut Gürkan, bu bayramda da merhamet ellerini güçlendiren en büyük destek kaynaklarının bağışseverler olacağını belirterek, iyilik hareketine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Davut Gürkan, Türk Kızılay Genel Merkezi'nin 2020 yılı için Kurban vekalet fiyatlarının yurt içi 1050, yurt dışı için de 850 TL olarak olarak belirlendiğini söyledi.

Vekalet bağışında bulunmak isteyenler:

Ziraat Bankası İzmir Yolu Bursa Şubesi

TR46 0001 0020 5400 0018 6869 05 hesaba aktarım yapabilir,

Online Yurt İçi Kurban Vekaleti için:

https://www.bursakizilay.org.tr adresinden bilgi alabilir,

Detaylı bilgi için; 05412202440 telefonu arayarak bilgi alabilirler ya da aynı numaradan telefonla arandığında bağışların yerlerine de gidip Türk Kızılay Bursa Şubesi görevlileri kurban vekaleti alabiliyorlar. - BURSA

Kaynak: İHA

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