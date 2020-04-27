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Türk Kızılay Bursa iftar bereketini paylaşıyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Ramazan Ayı'nın ilk gününde İftar sevincini Bursalılarla paylaştı.

27.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:00
Türk Kızılay Bursa iftar bereketini paylaşıyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Ramazan Ayı'nın ilk gününde İftar sevincini Bursalılarla paylaştı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türk Kızılay Bursa ekipleri, Covit19 virüs salgını tehdidine karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağına uyarak Ramazan Ayı'nın ilk günlerini evlerinde geçiren ihtiyaç sahibi 1015 kişiye sıcak yemek, 2000 kişiye de pide dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, mübarek Ramazan ayının iftar sofralarına daha da anlam katan sıcak yemek organizasyonuyla, üstlendiği yardım görevini yerine getiriyor. Hayırseverlerin bağış ve destekleriyle Kızılay Bursa Şubesi aşevinde pişen yemekler bu ramazan boyunca 1.015 kişinin evlerine kadar götürülüyor ve sıcak yemekle iftar yapmaları sağlanıyor. Aynı zamanda virüs salgını tehdidi ile mücadele günleri kapsamında evlerinde olan vatandaşlara dağıtılan pideler sayesinde Ramazan'ın feyz ve bereketi paylaşılıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, dünyayı saran virüs salgını mücadele günlerinde şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine umut olurken, diğer yandan da Ramazan Ayı'nın bereketini paylaşarak, hayırseverlerin destekleri ile yüzleri güldürmeye devam edeceklerini belirtti.

Davut Gürkan ayrıca yaklaşan Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için bağış kabullerinin devam ettiğini belirtti.

Diğer yandan Türk Kızılay Bursa Şubesi bağış kabulleri için hesap numaraları ve iletişim kanalları şu şekilde:

Ziraat Bankası İzmir Yolu Bursa Şubesi: TR46 0001 0020 5400 0018 6869 05 - BURSA

Kaynak: İHA

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