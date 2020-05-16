Türk Kızılay, Bursa'da 1100 aileye Ramazan yardımı yaptı Türk Kızılay, Bursa'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye yardım kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Bursa'da ihtiyaç sahibi bin 100 aileye yardım kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin adreslerine 158 ekip ve 63 araçla ulaşarak içinde temel gıda malzemeleri ve çocuklar için oyuncak ile kıyafetlerinin olduğu kolileri bıraktı.

Şube Başkanı Davut Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 152 yıldır Türk Kızılay'ı olarak Türk devleti ve milletinin ihtiyaç anında yanında olduklarını söyledi.

Koronavirüs sürecinde başladıkları yardım kampanyalarına, Ramazan'da da devam ettiklerini belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Yardımlarımızı bu süreçte daha da hızlandırdık. Bursa'da bin 100 noktaya yardım dağıtıyoruz. Bu demektir ki 4 bin 500 civarında insana ulaşıyoruz. Ramazan sürecinde Kızılay'ın hedefi 10 milyon aileyle ulaşmak ve yaklaşık 50 milyon lira bütçeyi harcamak için bu planlamayı yaptık. Bu yardımları Türk Kızılay'ının geliri ve bağışçılarımızın destekleriyle yapıyoruz. Ne kadar çok bağış o kadar çok yardım anlamına geliyor. Bütün Kızılay çalışanlarımız ve gönüllerimiz sahada. Cansiperane bir şekilde çalışıyorlar."

Kaynak: AA