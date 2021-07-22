Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Balkan ülkesi Bosna Hersek genelinde 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Balkan ülkesi Bosna Hersek genelinde 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti yardımında bulundu.

"Kurban Bereketini Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla çalışmalarını dünya genelinde yürüten Türk Kızılayın Bosna Hersek'teki kurban kesim ve dağıtım işlemlerine katılan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının kurban emanetlerini Bosna Hersek'e ulaştırdıklarını söyledi.

Kurban eti dağıtımının Türk Kızılay gönüllülerince yapıldığını belirten Saygılı, etlerin 35 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını ifade etti.

Saygılı, bayramın İslam alemi, Bosna Hersek ve bütün dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'te 1400 hisseye tekabül eden kurbanın vekaletle kesildiği ifade edilirken, kurban etlerinin aşevi, bakımevleri, yetimhane ve çocuk yurtları ile şehit ailelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Türk Kızılayın bu sene vekaletle kestiği kurbanlarla yaklaşık 5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı başardığı aktarıldı.

Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Sorumsuz vatandaş, kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya döktü
Sorumsuz vatandaş, kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Mesut Özil Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 13:04:33. #1.14#

title