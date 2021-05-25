Türk Kızılay Bolu Şubesi ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
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Türk Kızılay Bolu Şubesi ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Türk Kızılay Bolu Şubesi ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, ramazanda gıda kolisi, iftar yemeği, kıyafet, alışveriş çeki, bayramlık ve hijyen seti gibi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, ramazanda gıda kolisi, iftar yemeği, kıyafet, alışveriş çeki, bayramlık ve hijyen seti gibi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Kınacı, AA muhabirine, geçen yıl 280 maske ve 750 hijyen seti dağıtıldığını, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 tulum bağışlandığını, karantinadaki 1420 kişiye üç öğün yemek verildiğini anımsattı.

Yetim ve öksüz 105 çocuğa bayramlık alındığını aktaran Kınacı, "Ramazanda günlük 660 kişiye iftar yemeği verildi. İhtiyaç sahibi 20 kişiye giyim yardımı yaptık. Ayrıca, ihtiyaç sahibi olanlara kulak cihazı, akülü araç, beyaz eşya, mobilya, yatak ve ranza gibi desteklerde bulunduk." dedi.

Bu yıl ramazanda da yardımlara hız kesmeden devam ettiklerini bildiren Kınacı, "1755 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi ailelere 157 bin lira nakit yardım, 210 öğrenciye bayramlık, 24 bin kişiye iftar yemeği, 4 bin 500 ekmek, 1300 aileye konserve, 1300 aileye un, 2 bin 600 makarna, 500 çocuk kiti, 65 aileye alışveriş çeki, 2 bin 600 aileye hijyen seti ile 10 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

Kınacı, yapılan yardımları 5 şube personeli, 13 Genç Kızılay gönüllüsü, 10 kadın kolları gönüllüsü ve 90 öğretmen gönüllüsüyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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