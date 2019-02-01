Türk Kızılay Bolu Şubesi Genel Kurulu Yapılacak

Türk Kızılay Bolu Şubesi Olağan Genel Kurulunu'nun, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da katılımıyla yarın yapılacağı bildirildi.

Türk Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılay'ının Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu belirtildi.

Bölgenin en güçlü gönüllü hizmet neferlerinden biri olan Türk Kızılay Bolu Şubesinin, genel kurulunun yarın gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay'ın gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı insani yardım operasyonlarda önemli bir yere sahip olan, bölgenin dinamiklerini harekete geçirerek ihtiyaç sahibi daha fazla insana yardım ulaştırılmasını sağlayan Bolu Şubesi Olağan Genel Kurulu, delegeleri, gönüllüleri ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek."

Açıklamada, genel kurula Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA