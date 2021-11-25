Türk Kızılay Bodrum Şubesi gönüllüleri okullara fidan ve tohum dağıttılar

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum'da Kızılay üyesi gençler, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla okullara 200 fidan ile tohum dağıtımı yaptı.

Genç Kızılay Bodrum üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında "Öğretmenim İçin Bir Fidan" etkinliği gerçekleştirdi.

Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bodrum Doğa Koleji'nde görev yapan öğretmenlere 200 fidan ve 200 tohum dağıtımı yapan gençler, öğretmenlerle okullara fidan dikimi yaptı.

Genç Kızılay Bodrum Şube Başkanı Vahit Yavuz, yaptığı açıklamada "Türk Kızılay Bodrum Şubesi'nin öncülüğünde, Genç Kızılay Bodrum olarak bu etkinliği yaptık. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizi bugünlere getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. " diye konuştu. Osman Uras

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