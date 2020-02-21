Türk Kızılay bilgilendirme çalışmaları sürüyor

21.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:00

Türk Kızılay Adana Şubesi, bilgilendirme çalışmalarını Gülbahçesi Ortaokulu'nda sürdürdü.

Okuldaki bilgilendirmede oyunlar ve çeşitli etkinliklerle, Türk Kızılay'ın farklı faaliyet alanları, topluma ve ihtiyaç sahiplerine sunduğu hizmetler anlatıldı.

Oyunlara katılmak ve Türk Kızılay'ı tanımak için yoğun ilgi gösteren öğrencilere, etkinlikler esnasında afet yardımları, kan hizmetleri, sosyal hizmetler, mineralli su, çadır üretimi, gönüllülük gibi konular hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: AA