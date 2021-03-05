Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanlığa Sevcan Uzun atandı
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Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanlığa Sevcan Uzun atandı

05.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:07
Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanlığa Sevcan Uzun atandı

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığı bünyesinde Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı kurulurken başkanlığa ise Sevcan Uzun atandı.

Türk KızılayBilecik Şube Başkanlığı bünyesinde Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı kurulurken başkanlığa ise Sevcan Uzun atandı.

Bilecik'te son yıllarda etkin faaliyet gösteren Türk Kızılay Bilecik Şubesi bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı kuruldu. Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanı olarak Sevcan Uzun atandı.

Sevcan Uzun yaptığı açıklamada, "Merhamet çınarı Türk Kızılay'ına Bilecik'te kadın eli değecek, kadın gönüllülerimiz ile birlikte Bilecik'te birçok faaliyet planlayacağız. Kızılay faaliyetlerimize destek olmak isteyen tüm kadınlarımızı gönüllü olmaya davet ediyoruz" dedi.

Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Yönetim Kurulu ise, etkinlik organizasyon sorumlusu Şifa Güzel, sosyal işler sorumlusu: Bengül Söğüt, gelir getirici faaliyetler sorumlusu Neşe Çim, medya ve tanıtım sorumlusu Gülşen Kaya, gönüllü ve işbirlikleri sorumlusu Ömür Çelikbilek, eğitim sorumlusu olarak ta Meltem Başaran atandı. - BİLECİK

Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanlığa Sevcan Uzun atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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