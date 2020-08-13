Türk Kızılay Beyrut'un yaralarını sarmaya çalışıyor Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından yaraların sarılmasına katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından yaraların sarılmasına katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Malatya'ya gelen Kınık, AA muhabirine, Beyrut'taki patlamanın ardından Türk Kızılay olarak insani yardım için harekete geçtiklerini belirtti.

Yaraların sarılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını anlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Lübnan Limanı'nda yaşanan patlama Beyrut'un geniş bir kesimini etkiledi. Yaklaşık 250-300 bin insanın evsiz barksız kalması ve toplumda ciddi bir ekonomik sarsıntı ve travma oluşturması neticesinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay harekete geçti. Bölgeye arama kurtarma, sağlıkla ilgili acil yardım malzemeleri ve personel sevk edildi. Kızılay olarak biz de ilk etapta kan ihtiyacının fazlalığını görerek kan alımıyla ilgili sarf malzemeler, ekipmanlar, kan torbaları sevkiyatı yaptık."

"Beyrut Yaralı, Uzat Elini" kampanyası başlatıldı

Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin devam etmesinden dolayı patlamanın yaşandığı bölgeye bu alanda ihtiyaç duyulan koruyucu malzemelerin de gönderildiğini ifade etti.

Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmalarına başladığını kaydeden Kınık, "Aralarında medikal acil uzmanlarımızın da bulunduğu Kızılay personelimiz bölgede ihtiyaç tespitlerini yaparak, hızlıca ihtiyaç sahibi olanlara yardım ulaştırmaya başladı. Bu anlamda Lübnan Kızılhaçına destek sağladık. Lübnan Kızılhaçı ile birlikte şu an orta ve uzun vadedeki insani yardım ve iyileştirme noktasında arkadaşlarımız çalışıyor." diye konuştu.

Beyrut ve Lübnan ile Türkiye'nin tarihsel bağı bulunduğunu aktaran Kınık, "Sivil, masum insanlar bir patlama neticesinde çok büyük travma yaşadı. 'Beyrut Yaralı, Uzat Elini' diye bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın desteğiyle oradaki yaraları sarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA