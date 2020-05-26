Türk Kızılay, bayramda çalışan güvenlik güçlerini ziyaret etti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Türk Kızılay, Ramazan Bayramında görev yapan güvenlik güçlerini unutmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Türk Kızılay, Ramazan Bayramında görev yapan güvenlik güçlerini unutmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Ekipler, ziyaret ettikleri güvenlik güçlerinin bayramlarını kutlayarak onlara kolonya, şeker ve lokum ikramında bulunuldu.

Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten görevliler Türk Kızılay'ı gönüllülerine teşekkür etti.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen ziyaretler sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA