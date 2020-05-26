Türk Kızılay, bayramda çalışan güvenlik güçlerini ziyaret etti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Türk Kızılay, Ramazan Bayramında görev yapan güvenlik güçlerini unutmadı.
26.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:16
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Türk Kızılay, Ramazan Bayramında görev yapan güvenlik güçlerini unutmadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Ekipler, ziyaret ettikleri güvenlik güçlerinin bayramlarını kutlayarak onlara kolonya, şeker ve lokum ikramında bulunuldu.
Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten görevliler Türk Kızılay'ı gönüllülerine teşekkür etti.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen ziyaretler sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA