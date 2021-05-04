Türk Kızılay, Bayburt'ta 750 pide dağıttı
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Türk Kızılay, Bayburt'ta 750 pide dağıttı

Türk Kızılay, Bayburt'ta 750 pide dağıttı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Bayburt Şubesi 50 gönüllüsüyle beraber Bayburt'ta 750 ramazan pidesi dağıttı.

Türk Kızılay Bayburt Şubesi 50 gönüllüsüyle beraber Bayburt'ta 750 ramazan pidesi dağıttı.

Şube binası önünde toplanan gönüllüler, araçlarıyla bütün mahallelere giderek ihtiyaç sahiplerine pidelerini ulaştırdı.

Ev ev gezen gönüllüler, evden çıkamayanlara pide ikram edip, isteği olan vatandaşların ihtiyaçlarını not aldı.

Bayburt Genç Kızılay Başkanı Hasan Türkoğlu, "Ramazan paylaşmaktır" diyerek çıktıkları yolda, kentin bütün mahallelerine ulaştıklarını söyledi.

Türkoğlu, salgın döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yardımına koşmak için çabaladıklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimize pide dağıtımı yapıyoruz. Önce ilçelerimizde yaptık şimdi de gönüllülerimizle merkezde yapıyoruz. Kızılaycılık bir gönül işi hiçbir menfaat gözetmeden arkadaşlarımız burada işlerini yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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