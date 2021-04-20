Türk Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü İpek'ten vatandaşlara ramazanda bağış çağrısı Açıklaması
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Türk Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü İpek'ten vatandaşlara ramazanda bağış çağrısı Açıklaması

Türk Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü İpek'ten vatandaşlara ramazanda bağış çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü Dr. Hakkı İpek, ramazanda vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Türk Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü Dr. Hakkı İpek, ramazanda vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

İpek AA muhabirine, kan bağışının önemine değinerek, kentte her gün 20 talasemi hastasının kan ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Bu hastaların 10-15 günde bir sürekli kan aldıklarını ifade eden İpek, bunun dışında cerrahi işlemler olduğunu, yoğun bakım hastaları bulunduğunu, çeşitli kan ve farklı hastalıklar için kan takviyesi gerekebildiğini bildirdi.

"Kan can demek." diyen İpek, kentte günlük yaklaşık 70 ünite kana ihtiyaç olduğunu aktardı.

İpek, ramazan ayında bağışların azaldığına işaret ederek, "İnsanlarımız gündüz oruç olduğu için kan vermek noktasında geri duruyor. Akşam saatlerinde de pandemi dolayısıyla yasaklar var. Böyle olunca da Batman özelinde günde 70 ünite olan kan ihtiyacımızı karşılamamız çok zorlaşıyor. Buradan çağrıda bulunmuş olalım. Kısıtlama olduğu günlerde kanver.org sitesinden vatandaşlar randevu alıp, kan verebiliyor. ya da merkezimizi arayıp gelip, kan verebiliyor." dedi.

İnsanlardan daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getiren İpek, "Bütün hayırsever insanları davet ediyoruz. Gelsinler, hayırlarını ikiye katlasınlar. Herkesi kan vermeye bekliyoruz. Gerçekten ramazan ayı kan stoklarımızın alarm verdiği bir ay. Herkesi kan vermeye bekliyoruz. Bu hayra ortak olsunlar." ifadelerini kullandı.

İpek, ramazan boyunca başta kan bağış merkezi olmak üzere şehir merkezinde kurulan kan bağış tırının da saat 24.00'e kadar hizmet verdiğini anlatarak, vatandaşları iftardan sonra kan bağışı yapmaya davet etti.

Ramazanda kan bağışı konusunda tüm vatandaşlara görev düştüğüne dikkati çeken İpek, sivil toplum kuruluşlarından da bu davete öncülük etmelerini istedi.

İpek, bu konuda empati kurulması gerektiğini aktararak, "Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmanın tek yolu var, o da bu işe öncülük etmemiz. Bu farkındalığın gerçekten ortaya konulması lazım. Kan üretilebilen bir şey değil. Bunun bir fabrikası yok. Bunun tek yolu var, bir vatandaşın kanını başka bir vatandaşa vermesi. Başka bir yolu yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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