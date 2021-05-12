Türk Kızılay Baskil Temsilciliği ailelere bayram şekeri ve lokum dağıttı
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Türk Kızılay Baskil Temsilciliği ailelere bayram şekeri ve lokum dağıttı

Türk Kızılay Baskil Temsilciliği ailelere bayram şekeri ve lokum dağıttı
Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Baskil Temsilciliği tarafından ilçedeki vatandaşlara bayram şekeri ve lokum dağıtıldı.

Türk Kızılay Baskil Temsilciliği tarafından ilçedeki vatandaşlara bayram şekeri ve lokum dağıtıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Kızılay tarafından hazırlanan bayram şekeri ve lokumlar gönüllüler tarafından ev ev gezilerek 100 aileye ulaştırıldı.

Türk Kızılay Baskil Temsilcisi Ramazan Kaplan, "Bayram Şekeri ile Çocukların Yüzünü Güldürelim" projesi ile vatandaşların bayramını şeker dağıtarak kutladıklarını söyledi.

Bu yıl kapı kapı dolaşarak bayram şekeri toplayamayacak olan çocukları Kızılay olarak sevindirmek istediklerini dile getiren Kaplan, kendilerine destek olan Türk Kızılay Elazığ Şubesine ve Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Kaplan, vatandaşlara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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