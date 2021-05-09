Türk Kızılay Baskil'de yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Baskil Temsilciliği, "Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Baskil Temsilciliği, "Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Baskil Temsilcisi Ramazan Kaplan, Türk Kızılay Genel Merkezi ve Elazığ Şubesi tarafından temin edilen ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 120 haneye gıda yardımı, 200 haneye un yardımı, 150 haneye giyim yardımı, 75 yetim çocuğa giyim ve ayakkabı yardımı, 450 aileye de nakdi yardımı yaptıklarını dile getiren Kaplan, Türk Kızılay Genel Merkezi ve Elazığ Şube Başkanlığı ile tüm hayırseverlere katkıları için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN