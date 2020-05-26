Türk Kızılay Bartın Şubesi sokağa çıkma kısıtlamasında 500 aileye ulaştı
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Türk Kızılay Bartın Şubesi sokağa çıkma kısıtlamasında 500 aileye ulaştı

Türk Kızılay Bartın Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 500 aileye ekmek ve su, çocuklara da meyve suyu ve çikolata ikramında bulundu.

Türk Kızılay Bartın Şubesi sokağa çıkma kısıtlamasında 500 aileye ulaştı
26.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:30

Türk Kızılay Bartın Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 500 aileye ekmek ve su, çocuklara da meyve suyu ve çikolata ikramında bulundu.

Türk Kızılay Bartın Şube Başkanı Rıza Çakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlara bir nebze yardımcı olabilmek için Türk Kızılay yönetimi ve gönüllüleriyle tüm mahalle ve sokaklardaki başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere bin adet ekmek, bin adet 5 litre su ve maske dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çakır, "Bayram tebriğimizle birlikte su, ekmek, maske ve çocuklarımız için hazırladığımız ikramlarımızı 500 ailemize ulaştırdık. Yaptığımız dağıtımlarla vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Bu dağıtımlarımıza Kızılay olarak devam edeceğiz. Tabii zorlu bir süreç. Bu süreci hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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