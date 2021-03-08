Türk Kızılay Balıkesir Şubesi, Hanımeli Pazarı'nda kadınlarla bir araya geldi
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Türk Kızılay Balıkesir Şubesi, Hanımeli Pazarı'nda kadınlarla bir araya geldi

08.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:31
Türk Kızılay Balıkesir Şubesi, Hanımeli Pazarı'nda kadınlarla bir araya geldi

Balıkesir Merkez Kızılay Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin en büyük kadın pazarı olan Hanımeli Pazarı'nı ziyaret ederek kadın pazarcılara kahve ve çeşitli hediyeler verdi.

Balıkesir Merkez Kızılay Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin en büyük kadın pazarı olan Hanımeli Pazarı'nı ziyaret ederek kadın pazarcılara kahve ve çeşitli hediyeler verdi.

İlk olarak Hanımeli Pazarı'nda el emeği ile üretim yapan kadınların gününü kutlayan grup, pazar esnafına kahve dağıttı.

Kızılay Kadın Kolları daha sonra şehit anne ve şehit eşlerini ziyaret ederek fincan takımı, kahve ve kolonya hediye etti.

Şehitler Turgut Solak'ın eşi Aynur Solak ve Gökhan Bakır'ın eşi Yeşim Bakır'a çalıştıkları kurumlarda ziyarette bulunuldu. Şehit Osman Köseoğlu'nun eşi Emine Köseoğlu, Süleyman Ordu'nun eşi Halime Ordu ve Hasan Talay'ın annesi Semanur Talay'la da evlerinde görüşüldü.

Yetim annelerini de unutmayan grup, kapı kapı gezip kadınlara hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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